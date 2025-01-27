Лауреатов областного художественного конкурса наградили в Солнечногорске

Торжественное закрытие III Московского областного конкурса-выставки «Государева дорога» прошло в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. На мероприятии подвели итоги и огласили имена лауреатов и обладателей специальных призов.

Конкурс собрал более 60 художников-членов Союза художников Подмосковья из 15 городских округов, включая Химки, Щелково, Клин, Солнечногорск, Ногинск, Одинцово, Троицк, Жуковский, Истру, Дмитров, Талдом, Дубну, Пушкин, Люберцы и Можайск. Участники представили свыше 100 работ на тему «Семейный альбом», приуроченных к Году семьи в России.

«Этой выставкой мы хотели вернуть изначально человеку человеческое: любовь к семье, Родине. Важно было создать такое произведение, на которое смотрит зритель, и у него в душе растекается тепло, всплывают воспоминания о своем детстве, маме, бабушке», — отметил заслуженный художник Российской Федерации, председатель Союза художников Подмосковья Александр Рожников.

Лауреатов различных степеней определили в пяти номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и фотография. В шестой номинации «Родина начинается с семьи», учрежденной музеем, награды получили Гюльшен Конопская с работой в направлении «живопись», Ольга Федотова, представившая графическое произведение, Елена Мехрякова и Алла Деревенчук, отличившиеся в дисциплине «декоративно-прикладное искусство», а также Любовь Бамлевская, продемонстрировавшая фотографию.

Звание лауреатов I степени получили Роман Фашаян, который представил скульптуру, Елена Лебедянская с работой в направлении «живопись», Максим Пушков с произведением в графическом стиле, а также Серафима Киселева с работой в номинации «декоративно-прикладное искусство» и Любовь Рябова, которая отличилась в направлении «фотография».