Лауреатов областного художественного конкурса наградили в Солнечногорске
Торжественное закрытие III Московского областного конкурса-выставки «Государева дорога» прошло в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. На мероприятии подвели итоги и огласили имена лауреатов и обладателей специальных призов.
Конкурс собрал более 60 художников-членов Союза художников Подмосковья из 15 городских округов, включая Химки, Щелково, Клин, Солнечногорск, Ногинск, Одинцово, Троицк, Жуковский, Истру, Дмитров, Талдом, Дубну, Пушкин, Люберцы и Можайск. Участники представили свыше 100 работ на тему «Семейный альбом», приуроченных к Году семьи в России.
«Этой выставкой мы хотели вернуть изначально человеку человеческое: любовь к семье, Родине. Важно было создать такое произведение, на которое смотрит зритель, и у него в душе растекается тепло, всплывают воспоминания о своем детстве, маме, бабушке», — отметил заслуженный художник Российской Федерации, председатель Союза художников Подмосковья Александр Рожников.
Лауреатов различных степеней определили в пяти номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и фотография. В шестой номинации «Родина начинается с семьи», учрежденной музеем, награды получили Гюльшен Конопская с работой в направлении «живопись», Ольга Федотова, представившая графическое произведение, Елена Мехрякова и Алла Деревенчук, отличившиеся в дисциплине «декоративно-прикладное искусство», а также Любовь Бамлевская, продемонстрировавшая фотографию.
Звание лауреатов I степени получили Роман Фашаян, который представил скульптуру, Елена Лебедянская с работой в направлении «живопись», Максим Пушков с произведением в графическом стиле, а также Серафима Киселева с работой в номинации «декоративно-прикладное искусство» и Любовь Рябова, которая отличилась в направлении «фотография».
Одна из работ-победителей — композиция из мрамора «Мамины руки».
«Я делал много эскизов, чтобы работа затронула всех. Однажды приезжаю к маме, а мама сидит и ждет, скрестила руки. И сразу у меня возникла идея сделать мамины руки — теплые, добрые, нежные. Что может быть дороже маминых рук», — рассказал скульптор и заслуженный художник Российской Федерации Роман Фашаян.
Солнечногорское отделение на конкурсе представляли Роман Фашаян, Виктор Маркин, Сергей Бочманов, Ольга Виноградова, Алексей Рябов, Яна Калиниченко, Маргарита Фатьянова, Ольга Мелкова, Лидия Соломенцева, Алла Деревенчук и Любовь Рябова.
«На выставке „Государева дорога“ традиционно экспонируют современные работы подмосковных художников. Следующий конкурс посвятят Году защитника. Звучат предложения вывести его на всероссийский уровень», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Отметим, что организаторами конкурса выступили Союз художников Подмосковья и Музейно-выставочный центр «Путевой дворец».