Лауреатов международного кинофестиваля наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:17 Лауреатов международного кинофестиваля наградили в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Церемония награждения победителей международного кинофестиваля «День Победы» прошла в Одинцове. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль собрал в том году 230 заявок, отобрав на конкурс 78 работ: документальные и игровые фильмы, а также музыкальные видеоклипы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Всех финалистов отметили дипломами.

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Более 50 кинопоказов на 30 площадках прошло в этом году в рамках фестиваля. Профессиональное жюри фестиваля возглавил народный артист России Андрей Соколов, а во главе зрительского жюри была народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Больше информации об итогах III Международного кинофестиваля «День Победы» на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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