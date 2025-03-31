Лауреатов литературного конкурса наградили в Воскресенске

Церемония награждения авторов лучших литературных работ конкурса имени Елены Слободянюк прошла в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске. Победителями стали в том числе сотрудники культурных и молодежных учреждений округа.

Творческое состязание проводят раз в два года с 2010 года. Конкурс посвящен члену Союза писателей России Елене Слободянюк.

За 15 лет проведения состязания в нем поучаствовало несколько сотен одаренных людей в том числе из других регионов России.

В этот раз диплом лауреата второй степени в номинации «Молодые дарования» получила Анна Тектова. Виктория Цех и Светлана Петрашина стали обладательницами дипломов лауреатов третье степени в номинации «Мастера словесности».

Медаль имени Елены Слободянюк получили за развитие литературного творчества в Воскресенске редактор-составитель книги «Победители» Галина Плотникова, директор централизованной библиотечной системы Елена Барышникова и специалист по работе с молодежью центра «Олимпиец», организатор волонтерского движения Светлана Петрашина.