Лауреатов конкурса «Юный архивист» наградили в Доме правительства Подмосковья

Лауреатов конкурса «Юный архивист» торжественно наградили в Доме правительства Подмосковья. Они представили проекты в области истории Великой Отечественной войны, исследования в области генеалогии и другие работы.

В этом году на конкурс подали 95 работ из 40 округов Подмосковья. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Большая часть проектов были посвящены истории Великой Отечественной войны

«В год 80‑й годовщины Великой Победы это звучит особенно актуально и глубоко. Кроме того, впервые была представлена работа по истории создания художественного фильма по материалам Госфильмфонда России», — сказала первый заместитель министра госуправления Московской области Екатерина Пещерская.

На конкурсе также представили работы об истории русской православной церкви, семейные хроники, исследования в области краеведения, генеалогии и другие. Самыми активными участниками оказались жители Щелкова, Пушкино, Серпухова, Люберец и Шатуры.

«Особенно значимо, что церемония награждения прошла 5 декабря. Ведь это День воинской славы — день, когда началось контрнаступление советских войск под Москвой. Дата переломного момента в борьбе с немецко-фашистским захватчиками — первый шаг к победе нашего народа в Великой Отечественной войне», — сказала Екатерина Пещерская.

В памятной дате в Доме правительства открыли выставку «Великая Отечественная война в документах и артефактах». Там представили секретные приказы и оперативные карты из Центрального архива Минобороны, уникальные кадры кинохроники из РГАКФФД и многое другое.