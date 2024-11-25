Лауреатами всероссийского конкурса стали 14 детских садов Подольска

Итоги федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования — 2024» подвели в России. На нем отличились коллективы сразу 14 дошкольных отделений Подольска.

Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов признала подольские учреждения сильнейшими в шести направлениях.

Педагоги городского округа победили в номинациях «Системная поддержка традиций и инноваций в Год семьи», «Игропутешествия по России», «Ребенок в высокотехнологичном обществе», «Роль книжной культуры в воспитании и развитии дошкольников», «Мастерство народных промыслов — детям» и «Патриотическое воспитание дошкольников в Год семьи».

В конкурсе приняли участие более 900 дошкольных учреждений из 34 регионов России. Победителями и лауреатами стали коллективы подольских отделений школ № 1, 12, 16, 18, 20, 21, 29, 30, 33, 34, лицеев № 1 и № 5 поселка Львовский и поселка МИС. С высокими достижениями педагогов поздравил глава городского округа Григорий Артамонов.

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