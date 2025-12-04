Лауреатами премии «Подмосковный врач» стали семь докторов из Подольска

Семь специалистов из подольских больниц вошли в число победителей конкурса профессионального мастерства «Подмосковный врач». Итоги опубликовало Министерство здравоохранения Московской области.

Лучшими в регионе стали оториноларинголог Кирилл Макаров, невролог Павел Мятчин, врачи-педиатры инфекционного отделения Елена Желябина и Евгений Куренков, участковый педиатр поликлиники № 1 Юлия Покровская, оториноларинголог поликлиники № 4 Светлана Самойлова, врач-акушер-гинеколог, заведующий отделением патологии беременности Джангар Искаков.

Все врачи работают в системе здравоохранения Подмосковья не первый год. Ежедневно они решают сложные клинические задачи и оказывают помощь тысячам пациентов.

Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Победителей определяла экспертная комиссия.