Встреча с почетным президентом Русского географического общества, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии Владимиром Котляковым состоялась в доме культуры «Красная Поляна» 21 ноября. В зале собрались люди разных возрастов, особенно много было школьников.

Заместитель главы Лобни Евгений Марков поздравил ученого с 95-летием и поблагодарил за вклад в науку. Гости посмотрели документальный фильм «Лед. Память Земли» о научном пути Владимира Котлякова, работе его учеников и значении гляциологических исследований для изучения Арктики и климата.

Затем академик ответил на вопросы — жители Лобни спрашивали о полярных экспедициях, зимовках, становлении гляциологии, изменениях климата и личных воспоминаниях. Каждый ответ ученого был маленькой историей о науке, характере и любви к делу.

В завершение встречи все желающие смогли сфотографироваться с нобелевским лауреатом на память.