Ландыши высадили в Клину к юбилею фестиваля Чайковского и независимости Донбасса

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Клумбу с любимыми цветами композитора Петра Чайковского высадили ребята из Донбасса, которые живут в клинском пункте временного размещения, а также семьи участников СВО. Ландыши будут расти недалеко от дома великого композитора.

«Юбилейный фестиваль Чайковского в этом году отмечает свое 10-летие. В этом же году исполняется 10 лет и нашему Донбассу, который вернулся в родную гавань. В Клину находится один из самых крупных в России пунктов размещения детей Донбасса. Они здесь у себя дома, и в эти фестивальные дни высадят в аллее музея-заповедника любимые цветы композитора», — рассказала глава Клина Алена Сокольская.

Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Клумбу с ландышами посадили недалеко от мемориального дома композитора. Рядом растет сирень, посаженная оперной дивой Симоной Кермес и примой Большого театра Светланой Захаровой.

После работы для детей провели экскурсию по дому композитора. Затем они отправились на концерт «Июньское созвучие» с участием Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

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