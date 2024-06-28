Ландыши высадили в Клину к юбилею фестиваля Чайковского и независимости Донбасса

Клумбу с любимыми цветами композитора Петра Чайковского высадили ребята из Донбасса, которые живут в клинском пункте временного размещения, а также семьи участников СВО. Ландыши будут расти недалеко от дома великого композитора.
«Юбилейный фестиваль Чайковского в этом году отмечает свое 10-летие. В этом же году исполняется 10 лет и нашему Донбассу, который вернулся в родную гавань. В Клину находится один из самых крупных в России пунктов размещения детей Донбасса. Они здесь у себя дома, и в эти фестивальные дни высадят в аллее музея-заповедника любимые цветы композитора», — рассказала глава Клина Алена Сокольская.
Клумбу с ландышами посадили недалеко от мемориального дома композитора. Рядом растет сирень, посаженная оперной дивой Симоной Кермес и примой Большого театра Светланой Захаровой.
После работы для детей провели экскурсию по дому композитора. Затем они отправились на концерт «Июньское созвучие» с участием Большого симфонического оркестра имени Чайковского.