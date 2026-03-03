Лакокрасочный завод в Пушкино нарастит мощности благодаря новому складу

В Пушкинском округе построили складской комплекс лакокрасочного завода, рассчитанного на обработку до 35 тысяч тонн грузов в год. Новый объект расширит логистические возможности предприятия.

Завод выпускает отечественные материалы для ремонта и строительства в условиях политики импортозамещения.

Склад расположен на территории производственной площадки в рабочем поселке Лесной и встроен в уже существующую инфраструктуру завода. Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров.

Комплекс будет обслуживать товарные потоки предприятия. Для перемещения продукции между уровнями установили электрический подъемник.

Финальную проверку осуществил Главгосстройнадзор Московской области. По ее результатам компании выдали заключение о соответствии проектной документации, что позволяет ввести склад в эксплуатацию.

Застройщиком выступило «Предприятие ВГТ», которое выпускает свыше 200 видов продукции под марками «ВГТ» и «BAU MASTER». Товары представлены 73 регионах России и шести странах СНГ.