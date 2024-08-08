Лакокрасочный завод на земле за 1 рубль построят в Бронницах к 2027 году

Завод по производству лакокрасочный материалов построят в Бронницах по программе «Земля за один рубль». Инвестиции в проект — 50 миллионов рублей.

«Запуск производства запланирован на начало 2027 год. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия направлена на импортозамещение и будет отличаться конкурентоспособной ценой. Кроме того, предприятие сможет обеспечить высокую надежность поставок товара в отличие от зарубежных производители.

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