Лагерь «Сосновый бор» в Дубне впервые примет детей в течение 5 смен

Детский загородный лагерь «Сосновый бор» в Дубне расширяет досуговую программу. В этом году в нем смогут отдохнуть 740 ребят — на 185 человек больше обычного.

В этом году учреждение организует пять смен. Они стартуют 28 мая и завершатся 28 августа.

«Это одна из лучших площадок для летнего оздоровительного отдыха дубненских школьников. Ежегодно стареемся сделать все, чтобы отдых наших детей был еще комфортнее: ремонтируем спальни ребят, обустраиваем площадки для отдыха. Работаем мы и над тем, чтобы как можно больше школьников могли провести время здесь за летние каникулы. Поэтому в этом году приняли это важное решение», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что заявки на отдых в лагере «Сосновый бор» начнут принимать 15 апреля. Их можно подать через официальный сайт ГОРУНО.