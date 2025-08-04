Лагерь «Сосновый бор» в Дубне отметил 68-летие

Праздник, посвященный 68-летию детского загородного лагеря, состоялся в очередной родительский день. В «Сосновый бор» приехали сотни гостей, многие из которых в прошлом сами отдыхали здесь.

Уже 35 лет лагерь возглавляет Татьяна Хапаева, которая ранее работала пионервожатой. На территории расположены три корпуса, спортивные площадки, амфитеатр для проведения мероприятий, рекреационные зоны.

Заместитель главы городского округа Светлана Жаленкова отметила, что дети, хоть раз побывавшие в «Сосновом бору», мечтают снова вернуться в этот лагерь.

«У меня выросло двое сыновей. Они с разницей в восемь лет мечтали попасть в этот лагерь, отдыхали в нем. А потом старший был вожатым, младший — помощником вожатого. Это место, которое притягивает, в котором хорошо», — поделилась она.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что «Сосновый бор» впервые принимает ребят на пять смен — всего 925 человек.

«В этом году мы провели большую подготовительную работу, чтобы как можно детей из Дубны смогли отдохнуть здесь», — сказал руководитель муниципалитета.