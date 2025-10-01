Лагерь начальной военной подготовки для подростков открыли в Клину

В Клину стартовала первая смена подмосковного военно-патриотического лагеря «Первый рубеж». Трехдневную программу прошли 36 школьников 12–16 лет из Лобни, Солнечногорска, Воскресенска и Клина.

Ребята жили в брезентовых палатках и тренировались по армейскому расписанию.

По словам руководителя клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дениса Филиппова на базе оборудованы тир, отапливаемая учебная аудитория, «киллхаус» для отработки боевых действий в городских условиях, а также площадки для высотной и горной подготовки и отдельная палатка для обучения тактической медицине. Всему этому школьников обучают 12 инструкторов, среди которых есть ветераны специальной военной операции.

Программа смены включала стрельбу, самооборону, прохождение сложных полос препятствий, первую помощь, управление БПЛА и жизнь в полевых условиях. Среди инструкторов — бывшие участники подобных подготовок: Всеволод Рылков, инструктор по начальной военной тактической подготовке, отметил важность получаемых навыков.

«Навыки достаточно важные в жизни, в любом случае могут пригодиться. От банального выжить в лесу до уметь защитить себя и свою семью», — сказал он.