Лагерь молодежного актива собрал 80 участников в Богородском округе

В Богородском округе прошел лагерь молодежного актива — 2026. Участниками стали 80 самых активных ребят из округа: активисты «Движения первых», участники Молодежного центра «Юность», представители «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья».

Участников ждала насыщенная программа: мастер-классы, лекции, игры разных направлений. Ребята не только работали над своими проектами, но и активно занимались спортом, проходили тренинги, развивая лидерские качества и командный дух.

Среди почетных гостей была председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова. Она не только работала с ребятами над их идеями, но и присутствовала на защите проектов, делясь ценными советами.

Кульминацией смены стал флешмоб под песню «От Волги до Енисея». Организаторы проекта выразили уверенность, что опыт и связи, полученные здесь, станут фундаментом для новых инициатив в Богородском округе.