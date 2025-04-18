Лагерь молодежного актива начал работу в Богородском округе

В Богородском округе стартовал образовательный лагерь для молодежного актива. Событие проходит в детском оздоровительном лагере «МИР», расположенном в деревне Калитино. Здесь собралось около 200 участников, готовых погрузиться в захватывающую атмосферу творчества и взаимодействия.

Программа лагеря обещает быть насыщенной и разнообразной. В течении четырех дней участники посетят мастер-классы, которые проведут опытные тренеры. Интерактивные семинары и групповые проекты помогут развить навыки командной работы, лидерства и креативного мышления. Психологические тренинги создадут возможность для личностного роста и обмена опытом.

В дополнение к образовательным направлениям, запланированы творческие лаборатории и патриотические мероприятия. Спортивные игры придадут энергии и создадут условия для неформального общения между участниками.

На открытии лагеря присутствовали важные гости: заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, депутат Богородского округа Павел Волнов, главный инспектор отдела по работе с волонтерами управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области Иван Журавлев, а так же начальник управления образования администрации Богородского округа Евгения Устякина. Самых активных участников отметили грамотами и благодарственными письмами, а кураторам вручили волонтерские книжки. Лагерь станет уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в области молодежной политики и добровольчества. Работа активистов продлится до конца недели, открывая новые горизонты для молодых лидеров.