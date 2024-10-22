Лада Пыгина из Лобни заняла 3-е место на первенстве по фехтованию в Туле

Воспитанница лобненской спортивной школы «Академия спорта» Лада Пыгина успешно выступила на первенстве по фехтованию в Туле. Она заняла третье место.

Первенство по фехтованию на шпагах в Туле входит в систему отбора в сборную команду Московской области среди девушек до 15 лет. Лада Пыгина примет участие в первенстве России, которое пройдет в декабре в Уфе.

Отметим, в Лобне уделяют пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Здесь работают 18 бюджетных секций. Начато строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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