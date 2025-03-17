Лабораторный холодильник получила больница в Богородском округе

Новое оборудование появилось в больнице города Электроугли. Холодильник предназначен для хранения биологических материалов, реагентов, фармацевтических препаратов и образцов крови.

Сертификат на приобретение оборудования передал депутат окружного совета Олег Кобляков. Эта долгожданная техника позволяет хранить дорогостоящие препараты и прочие материалы при строгом соблюдении температурного режима. Подаренный холодильник полностью отвечает всем требованиям.

В своей работе депутат особое внимание уделяет мониторингу школ и больниц в городе Электроугли. Олег Кобляков обсуждает с руководством проблемные вопросы для оказания возможной помощи. В минувшем году вместе с заместителем главы Богородского округа Олегом Шойко и заведующей Электроуглинской городской больницей Надеждой Архиповой провели встречу с активными жителями. Обсудили накопившиеся вопросы для дальнейшей проработки.

Депутат проводил встречи в поликлинике, на которые приглашал главного врача Ногинской больницы, с целью решения кадрового вопроса. Вместе с администрацией это удалось сделать. Восемь новых врачей привлечено в поликлинику — это терапевт, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, стоматолог и другие специалисты.

Работу в этом направлении планируется продолжить.