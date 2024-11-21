Лабораторию для подготовки к олимпиадам открыли в колледже в Щелкове

Учебно-исследовательскую лабораторию по продуктам и решениям «Базальт СПО» открыли в Щелковском колледже. Ее будут использовать для подготовки школьников и студентов к всероссийским и междунродным олимпиадам.

Как рассказали в Минобразования региона, на церемонии открытия лаборатории руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Ярослав Быховский прочитал лекцию о том, как построить единую цифровую образовательную среду на базе ОС «Альт». Он также рассказал об инструментах и приложениях для создания эффективного учебного процесса.

«Предприятия остро нуждаются в квалифицированных системных администраторах, умеющих работать с российскими программными продуктами. Поэтому мы развиваем комплексную академическую программу сотрудничества с образовательными организациями», — отметил Быховский.

Лаборатория будет использоваться для учебного процесса и подготовки школьников и студентов к олимпиадам, а также к сдаче демонстрационного экзамена. Там также будут проводить профориентационные занятия для подростков.