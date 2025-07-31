Лаборатория стройнадзора Подмосковья провела почти 2 тысячи экспертиз

Мособлстройцнил выполнил более 1,6 тысячи госработ за полгода. В их числе экспертизы, испытания стройматериалов и оценки на объектах, рассказали в Главстройнадзоре МО.

Совместно с ведомством лаборатория провела 400 проверок соцобъектов, жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Например, обследовался физкультурно-оздоровительный комплекс в Домодедове, распределительный центр дискаунтера «Чижик» в Подольске и завод биоразлагаемой посуды в Кашире.

Больше половины работ касались бетона и железных конструкций. Проверяется их прочность и состояние, а также качество заливки и установки. Эти факторы влияют на безопасность и долговечность построек.

В ведомстве отметили, что Мособлстройцнил проводит 91 вид испытаний. Для этого ее сотрудники используют более 100 единиц спецоборудования.