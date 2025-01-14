Лаборатория при стройнадзоре Подмосковья подвела итоги работы в 2024 году

Лаборатория «Мособлстройцнил» проверила качество используемых материалов на 800 объектах в 2024 году. Чаще всего эксперты выезжали в городские округа Ленинский, Домодедово, Балашиха, Люберцы и Мытищи.

Сотрудники лаборатории, подведомственной Главгосстройнадзору Подмосковья, провели 2690 испытаний, десять инструментальных и 162 технических обследования. Экспертов привлекали для проверок качества материалов и конструкций при возведении 400 жилых домов, 55 школ, 52 детских садов, 25 автомобильных дорог, 80 производственных помещений, 16 линейных объектов и двух ФАПов.

Лаборатория, например, исследовала образцы, вырезанные из асфальта на кольцевом пересечении Старошереметьевского шоссе и автомобильной дороги из Лобни в аэропорт Шереметьево.

В котельной, строящейся для ЖК «Томилино Парк», проверили качество железобетонных конструкций и сварочных работ. Класс бетона, армирование и ровность поверхностей оценили в строящейся школе с хореографическим уклоном, которая появится в Апрелевке.