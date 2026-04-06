Уроки по кибербезопасности проведут в школах Подмосковья

Лаборатория Касперского» начала новый цикл уроков в рамках проекта «Цифровой ликбез». Школьники смогут посмотреть два обучающих ролика о кибербезопасности, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Первый ролик расскажет, как защитить умный дом и домашних животных с помощью цифровых технологий. Второй научит детей различать опасные советы по цифровому поведению и реальные правила кибербезопасности.

Видеоролики предназначены для детей от шести лет. Их рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями. Материалы представлены в виде анимационных роликов, которые соответствуют учебной программе.

Принять участие в проекте можно до 3 мая 2026 года. Видеоматериалы доступны на сайте «Цифрового ликбеза».

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» был запущен при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Он реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».