Лаборант из Подмосковья представит Подмосковье на конкурсе профмастерства

Инженер-лаборант Елена Подолько, работающая в компании АО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ), заняла первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа».

Победа позволит Елене представить Московскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет 8–9 сентября 2026 года в Череповце.

Региональный этап прошел на базе Череповецкого химико-технологического колледжа. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки, необходимые в повседневной работе лаборанта химического анализа.

Конкурсная программа включала тестирование по различным разделам аналитической химии, решение профессиональных теоретических задач и выполнение практических заданий. Участники самостоятельно готовили растворы и проводили спектрофотометрический анализ исследуемых растворов.

Елена окончила химический факультет МГУ с красным дипломом и более пяти лет работает в сфере лабораторного контроля. Сегодня в НТМ она отвечает за точность результатов исследований и качество выполняемых анализов на предприятии.

«Было приятно проверить свои знания, пообщаться с коллегами и увидеть, как решают профессиональные задачи специалисты из других организаций», — поделилась Елена. Она отметила, что самым сложным оказалось выполнение практической работы в непривычных условиях.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих и инженерно-технических профессий.