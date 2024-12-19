Квоту для приема на работу инвалидов повысили в Подмосковье

Закон о квотах для приема на работу инвалидов приняли в Подмосковье. Он коснется компаний с численностью сотрудников более 35 человек. Решение утвердили на 101-м заседании Мособлдумы 19 декабря.

Новый размер квоты для приема на работу инвалидов — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек. Ранее для таких компаний квота равнялась 1%.

«Государство гарантирует содействие в поиске работы инвалидам. И квотируемые рабочие места — это один из возможных вариантов для людей с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Если работодатель не имеет возможности организовать у себя рабочее место для инвалида, он может арендовать его в другой организации.

За отказ принимать на работу работников с ОВЗ предусмотрены штрафы, которые увеличились в три раза. Их размер составляет от 20 до 100 тысяч рублей.