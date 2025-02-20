Квизы и мастер-классы проведут в библиотеках Подмосковья во время школьных каникул

Подмосковные библиотеки подготовили программы и мероприятия для детей и подростков на время школьных каникул. Для ребят проведут викторины, мастер-классы, лекции и кинопоказы.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в библиотеки региона записаны более 450 тысяч детей. Для них работают свыше 700 кружков и студий.

В грядущие каникулы в библиотеке Черноголовки для школьников проведут кинопоказы, научные викторины, интеллектуальные игры и диктант на знание немецкого языка.

В Центральной библиотеке Лотошина для ребят подготовят квизы, мастер-классы и экскурсии.

В Дмитрове детей пригласили на «Библиоканикулы-2025», где они смогут освоить основы компьютерной грамотности, а также узнать больше об истории и литературе.

Театральная мастерская и курсы блогинга пройдут в Губернской библиотеке, а в Рузе пройдут занятия по рисованию песком и мастер-классы по оригами.

Ожидается, что во время каникул библиотеки посетят около семи тысяч детей.

Узнать больше о мероприятиях можно в приложении «МОе Подмосковье».