Квизы и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска с 8 по 12 октября

С 8 по 12 октября в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске пройдет насыщенная программа для жителей и гостей округа. Все события будут открыты для свободного посещения.

В эти дни солнечногорцев ждут творческие мастер-классы «Краски осени» и «Осенний пейзаж», веселые игры, интеллектуальный квиз и настольные развлечения. Любители активного отдыха смогут принять участие в утренней зарядке, традиционном забеге «5 верст», спортивной тренировке и занятии по зумбе.

«Специально для жителей и гостей города была подготовлена яркая программа, в которой найдется место и тихому медитативному созерцанию, и уютным посиделкам в кругу друзей, и подвижному отдыху, и интеллектуальному досугу!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.