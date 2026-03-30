Квиз по русской литературе провели для школьников в Одинцове

Мероприятие превратилось в интеллектуальное соревнование: школьники разделились на команды и отвечали на вопросы, посвященные произведениям русской литературы. Участникам предлагалось не просто вспомнить сюжеты и героев, но и проявить эрудицию — определить автора по цитате, узнать произведение по описанию сцены или разгадать литературные ребусы. Вопросы охватывали творчество Александра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого и Антона Чехова.

Квиз прошел в рамках проекта «БиблиоТеатр: регион читает классику». Инициатива призвана объединить подмосковные библиотеки и вдохнуть новую жизнь в знакомые произведения с помощью театральных постановок, интерактива и вовлечения читателей разного возраста.