Квиз по русской литературе провели для школьников в Одинцове
Специалисты одинцовской городской библиотеки № 1 провели квиз «Литературный антракт» для учеников школы № 9. Старшеклассники проверили свои знания русской классики.
Мероприятие превратилось в интеллектуальное соревнование: школьники разделились на команды и отвечали на вопросы, посвященные произведениям русской литературы. Участникам предлагалось не просто вспомнить сюжеты и героев, но и проявить эрудицию — определить автора по цитате, узнать произведение по описанию сцены или разгадать литературные ребусы. Вопросы охватывали творчество Александра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого и Антона Чехова.
Квиз прошел в рамках проекта «БиблиоТеатр: регион читает классику». Инициатива призвана объединить подмосковные библиотеки и вдохнуть новую жизнь в знакомые произведения с помощью театральных постановок, интерактива и вовлечения читателей разного возраста.