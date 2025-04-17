Квиз по мультфильмам прошел в Орехово-Зуевском округе

Праздник для всех любителей анимации провели в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. Участников ждал квиз с заданиями на знание мультфильмов.

Дом культуры «Современник» наполнился смехом, радостью и творческой атмосферой. Команды боролись за звание лучших знатоков анимированных историй, отвечая на вопросы и угадывая персонажей по их уникальным фразам. Несмотря на дух соперничества, атмосфера была дружелюбная, поделились организаторы.

После захватывающих раундов, где было много смеха и общения, объявили победителей. Всех участников также пригласили на чаепитие, где каждый мог поделиться эмоциями от игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая каждый день пополняется новыми культурными, туристическими, спортивными и другими событиями.