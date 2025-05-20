Квиз по истории Великой Отечественной войны провели для студентов в Шатуре

Викторину под названием «Наш Успех. Доблесть» организовали в энергетическом техникуме представители «Молодой гвардии». Участникам нужно было ответить на ряд вопросов о событиях 1941–1945 годов.

Игра состояла из трех раундов. Тематика вопросов была обширная: о ключевых датах, исторических личностях, музыкальных композициях. На каждый ответ ребятам отводилось 30 секунд.

Всего в состязании участвовало пять команд. Лучшие знания по истории Великой Отечественной войны показала команда «Синие», набравшая 113 баллов. Второе и третьем места заняли соответственно «Армейцы» и «Звезда». Все участники викторины получили в подарок сладкие призы.

«Мы обязаны знать историю своего государства. Квиз о великой Победе позволяет подросткам освежить знания. Наш долг не забывать о подвиге предков, которые подарили нам мир», — отметил директор Комплексного молодежного центра Александр Гуреев.