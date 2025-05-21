Квиз по истории и культуре России провели для студентов в Воскресенске

В Воскресенском колледже активисты «Молодой гвардии Единой России» организовали и провели квиз «Наш Успех. Доблесть.». Студенты отвечали на вопросы, касающиеся истории, культуры и современных достижений России.

Игра прошла в теплой дружеской обстановке. Участников разделили на команды. Ребята проявили не только свои интеллектуальные знания, но и навыки работы в команде. По результатам квиза победителям вручили награды.

Такие интеллектуальные состязания не только развивают тягу к учебе, но и укрепляют дружеские связи между учащимися. Глава «Молодой гвардии Единой России» в городском округе Воскресенск Анастасия Парахина поблагодарила руководство Воскресенского колледжа за предоставленную для квиза площадку.

«Отдельная благодарность всем ребятам за активное участие и проявленный энтузиазм», — обратилась она к собравшимся.