Квиз об истории России провели для семей участников СВО в Дмитрове

В преддверии Дня народного единства для семей участников СВО в Дмитрове была организована квиз-игра «Вместе мы — Россия!». Она прошла в Центральном дворце культуры «Созвездие» в канун праздника.

Первый этап посвятили истории России и событиям, которые стали основой Дня народного единства. На втором этапе участники угадывали пословицу или поговорку, изображенную на экране. На заключительном этапе организаторы проверили знания участников в области кинематографа. Нужно было отгадать фильм по трейлеру.

Игру посетила временно исполняющая полномочия главы Дмитрова Оксана Котова. Она поговорила с учениками, а затем присоединилась к чаепитию.

«Всех нас объединяют любовь к своему отечеству, уважение к его славным традициям и истории, гордость за великие свершения наших предков. Сегодня мы объединены общей целью — поддержать наших бойцов, которые самоотверженно сражаются в зоне специальной военной операции. Мы верим в победу и знаем, что она будет за нами!» — поздравила Оксана Котова.

Для Оксаны Котовой также провели экскурсию по зданию. Директор «Созвездия» Наталья Мутовкина рассказала, что в прошлом году здесь отремонтировали фойе первого этажа в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

Оксана Котова также посетила репетиционные залы и оценила костюмы, которые создают швеи в собственной мастерской «Созвездия».

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