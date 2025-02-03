Квиз о Сталинградской битве провели для молодежи в Лосино-Петровском

Интеллектуальное мероприятие, посвященное одной из ключевых битв Великой Отечественной войны, прошло в молодежном центре «Движение» в Лосино-Петровском. Его организовали активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Событие провели в рамках партийного проекта «Историческая память». Участниками квиза стали юные представители «Молодой гвардии» и молодежного центра «Движение». Они отвечали на вопросы на время, показывая свои знания истории. Победители получили грамоты и памятные призы.

«Мы верим, что именно такие инициативы помогут нашей молодежи не только узнать больше о героических страницах истории, но и стать активными участниками современности, способными внести свой вклад в развитие общества», — отметил куратор партийного проекта «Историческая память» Алексей Дьяконов.

Отметим, что патриотические мероприятия проводят в Лосино-Петровском округе регулярно.