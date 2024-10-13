Квиз на знание истории и культуры России провели для школьников в Дмитрове

Квиз «Мы патриоты» на знание истории и культуры России провели для школьников в молодежном центре «Квартал» в Дмитрове. Ребята поделились на три команды.

Команды «Свои», «Здоровый перекус» и «Ангелы» сразились за звание патриотов. Организаторы подготовили вопросы различной сложности о России, ее культуре, истории и традициях.

«Школьники среднего звена показали на удивление хорошее знание истории нашей страны! Сразу видно, что ребятам были интересны и сами вопросы, и желание ответить быстрее и точнее. Молодцы все!» — подвела итог квиза ведущая.

В итоге победила команда «Свои». Организаторы отметили, что все участники — настоящие патриоты, которые прекрасно знают историю России.

Отметим, что стать частью команды молодежного центра легко. Достаточно прийти в организацию, которая располагается по адресу в Дмитрове: улица Большевистская, дом № 20 (второй внешний подъезд).

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