Квиз на тему семейных ценностей провели для школьников в Подольске

Мероприятие под названием «Моя семья — мое богатство» прошло во дворце творчества «Молодежный». Квиз был посвящен Году семьи.

Шестиклассники из школы № 21 собирали ромашки с пожеланиями, решали кроссворды и вспоминали пословицы и поговорки о семье. Ребятам показали видеоролики и рассказали, каким бывают настоящие семейные ценности. Специалисты по делам молодежи напомнили, что в каждой семье главными должны быть поддержка друг друга и взаимопомощь.

Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Особое внимание в этом году уделяется сохранению таких традиционных ценностей, как любовь, верность и уважение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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