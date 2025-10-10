Квиз на тему донорства прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

В Воскресенске в молодежном центре «Олимпиец» прошла интеллектуальная игра, посвященная теме донорства. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности подрастающего поколения о важности добровольной сдачи крови.

В интеллектуальной игре приняли участие шесть команд старшеклассников из разных образовательных учреждений города. Они ответили на вопросы о процедуре донации, противопоказаниях, истории донорского движения и его роли в спасении жизней.

В итоге победила команда «Парахина топ». Всем участникам вручили сувениры, а главное — они получили новые знания. Ребятам также рассказали о сервисе «Росмолодежь. Гранты», который помогает поддержать социальные инициативы.

