Квиз ко Дню российского предпринимательства прошел в Реутове

Глава Реутова Филипп Науменко организовал ко Дню российского предпринимательства встречу с бизнесменами в новом формате. Представители бизнес-сообщества поучаствовали в игре, в которой показали свои знания и навыки, а также лучше узнали друг друга.

Основной темой встречи стало развитие наукограда и внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Предпринимателям рассказали о возможностях нейросетей и их применении в бизнесе.

Заместитель главы Реутова Лилия Бабалова отметила, что развитие и поддержка предпринимательства всегда являлись для города ключевым приоритетом развития. «Ежегодно мы наблюдаем прирост количества новых субъектов малого и среднего предпринимательств и видим результаты нашей работы: создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений, внедрение инновационных решений», — сказала Лилия Бабалова.

На мероприятии также отметили муниципальными наградами самых активных предпринимателей.

Напомним, что представители бизнес-сообщества Реутова пользуются как муниципальными, так и региональными мерами поддержки. Пять компаний города в прошлому году получили субсидии на закупку оборудования в целях создания и модернизации производства на общую сумму 5 миллионов рублей.