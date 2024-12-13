Квиз ко Дню Конституции провели для молодежи в Балашихе

Квиз для молодежи, посвященный Дню Конституции, прошел в молодежном центре «Новый Свет». Мероприятие собрало активистов и представителей «Молодой Гвардии», которые ответили на 30 вопросов о главном законе Российской Федерации.

Квиз открыл член фракции «Единая Россия» Антон Орешков, который отметил важность события.

«Организовали это мероприятие для того, чтобы побудить молодежь изучать конституцию, чтобы что-то новое они узнали. Ребята с удовольствием поучаствовали в квизе. Проверили свои знания основного закона страны», — поделился депутат.

По словам Орешкова, подобные игры не только углубляют знания о правах и обязанностях граждан, но и развивают аналитические способности и умение принимать обоснованные решения. Он подчеркнул, что такие мероприятия способствуют командному сотрудничеству и активному общению среди молодежи.

День Конституции России отмечается 12 декабря, и проведение квиза стало частью масштабных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности среди молодежи. Участники отметили, что подобные мероприятия делают изучение основного закона более интересным и доступным.