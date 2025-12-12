Квиз ко Дню Конституции прошел в Богородском округе

Интеллектуальная игра-квиз, приуроченная к празднованию Дня Конституции Российской Федерации прошла в досуговом центре «Про молодежь» города Ногинск. В игре приняли участие шесть молодежных сборных команд Богородского округа.

Ребятам предстояло пройти шесть раундов. Команды соревновались в знаниях основного закона страны, обсуждали сложные вопросы и искали ответы на время.

Особый интерес вызвал блок «Где логика?» — нужно было найти одно слово, объединяющее три изображения на экране.

Участники показали глубокое понимание положений Конституции РФ.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере соперничества и дружеского взаимодействия, вдохновляя участников гордиться историей своего Отечества. Игроки активно обсуждали свои ответы, делились впечатлениями и поддерживали друг друга, что способствовало укреплению командного духа.

Награждал ребят депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов. Победителями стала команда колледжа «Энергия».