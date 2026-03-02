Квиз для студентов прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся юбилейный, десятый по счету квест «Секреты парка», организованный молодежным центром «Олимпиец» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие, посвященное Году единства народов России, собрало шесть дружных команд, которым предстояло пройти десять этапов-испытаний.

Участникам квеста потребовалась не только отличная физическая подготовка, но и слаженная командная работа, а также острый ум. С азартом ребята искали металлические предметы с помощью миноискателя, демонстрировали меткость в метании подков, играли в зимний футбол и преодолевали другие, не менее увлекательные задания.

По итогам напряженной борьбы первое место заслуженно заняла команда «Звезды ВК» из структурного подразделения № 3 Воскресенского колледжа, показав выдающиеся результаты на всех этапах. Вторую строчку пьедестала заняли «Спасатели» (СП-2), а третье место досталось команде «Тигры» (СП-1).

Все участники получили заряд бодрости и отличного настроения, а победители и призеры — заслуженные награды и признание.