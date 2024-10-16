Квиз для школьников по творчеству Лермонтова прошел в Воскресенске

В городском округе Воскресенск учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений приняли участие в интеллектуальном квизе, посвященном 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Химик», где команды школьников соревновались в знании жизни и творчества великого поэта.

Участники квиза отвечали на разнообразные вопросы, демонстрируя свои знания и эрудицию. Помимо этого, ребята получили много новой и полезной информации о Лермонтове, его произведениях и вкладе в русскую литературу. Главное, что все участники отметили интересный формат заданий и увлекательность процесса.

Для создания особой атмосферы солисты и творческие коллективы учреждений культуры и школ искусств подготовили музыкальные, танцевальные и поэтические номера. Со сцены звучали стихи Лермонтова и романсы на его произведения, что добавило мероприятию торжественности и вдохновения.

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