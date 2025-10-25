Квиз для членов профсоюза работников госучреждений прошел в Серпухове

Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове провели квиз для членов профсоюза работников государственных учреждений муниципалитета. Мероприятие объединило 11 команд, которые соревновались в зании российских сериалов.

Предыдущие квизы также посвятили отечественному кино и музыке. В этот раз среди команд появились новые коллективы: «Стадион Труд» и МАУ «Серпуховское информационное агентство». Конкурсантам предстояло пройти девять туров. Каждый состоял из пяти-десяти вопросов. Участники продемонстрировали знание популярных российских сериалов: «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Кадетство», «Закрытая школа».

В состав жюри квиза вошли заместитель главы городского округа Мария Барышева, директор Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» Любовь Воронова, председатель Молодежного Совета Серпуховской Территориальной Организации Профсоюзов Работников Госучреждений Нина Скударнова и директор Серпуховского музыкально-драматического театра Игорь Шестун.

«Я убеждена, что проведение подобных мероприятий исключительно важно. Они объединяют людей, помогают формировать коллектив и укрепляют командный дух. В современном мире такие встречи становятся не просто желательными, а необходимыми для развития округа», — отметила член жюри, заместитель главы городского округа Мария Барышева.

Победила в состязании команда администрации городского округа Серпухов «Гремучая смесь». Участники набрали 68 баллов.