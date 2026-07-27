Квесты о здоровье и онкоскрининг провели в Дубне в выходные

В минувшую субботу Дубненская больница развернула две интерактивные площадки в рамках акции «Проверь здоровье в парке». Жители смогли пройти онкоскринигн и поучаствовать в тематических квестах.

В Сквере Ветеранов специалисты проводили онкоскрининг, осматривали кожу и родинки, измеряли давление, рассчитывали физические параметры тела, делали экспресс-анализ крови на глюкозу и давали консультации.

А в Парке семейного отдыха врачи организовали познавательные квесты. На станциях проверяли когнитивные способности, рассказывали о принципах рационального питания и обучали приемам первой помощи. Каждый желающий через очки VR мог увидеть, как устроен человеческий организм изнутри. В беспроигрышной лотерее разыгрывали мячи, умные скакалки, фитнес-резинки, часы, наушники и другой инвентарь для активного образа жизни. За несколько часов площадки посетили свыше 200 взрослых и более 100 детей.

Главный врач больницы Игорь Давронов отметил, что такой игровой подход помогает разрушить стереотип о скучных медицинских обследованиях. Когда взрослые и дети вместе решают задачи в интерактивном формате, информация запоминается легче.

«Когда взрослые и дети в игровой форме вместе решают задачи, информация воспринимается гораздо лучше. Опыт проведения в таком формате показал, что в этот день мы были не просто медицинскими специалистами, а наставниками и партнерами в одной команде с жителями во имя заботы о здоровье», — сказал он.

Дубненская больница регулярно участвует в областных акциях «Проверь здоровье в парке», где можно пройти обследование без предварительной записи прямо во время прогулки.