Квесты, игровые программы и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. С 20 по 26 июля там пройдут разнообразные бесплатные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей проведут творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», игровую программу и квест. На шахматной площадке всех желающих ждут занятия по современному мечевому бою. Для участников клуба «Активное долголетие» состоятся занятия с преподавателем по северной ходьбе.

В парке «Москворецкий» во вторник, 21 июля, пройдет игровая программа для детей, а также можно будет сразиться в настольные игры в

«ИгроКлубе». В среду, 22 июля, на роллердроме проведут «Веселую зарядку» для малышей. В парке для детей также организуют спортивную программу и игру в дартс.

В четверг, 23 июля, состоятся мастер-класс по изготовлению поделок из подручных материалов в различных техниках и познавательная беседа «А знаете ли вы?», на которой маленькие слушатели смогут узнать много нового. А участников программы «Активное долголетие» и всех желающих приглашают на вечер «Ретро-танцы».