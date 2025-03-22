Квесты и спортивные занятия пройдут в парках Павлово-Посадского округа с 22 марта

Посвященные весеннему сезону развлекательные и оздоровительные мероприятия начнутся в Павлово-Посадском городском округе с 22 марта. Для гостей парков подготовили квесты, творческие занятия, спортивные тренировки.

В Городском парке культуры и отдыха в субботу пройдет мастер-класс, организованный командой «Пластилиновая ворона». Все желающие смогут принять участие в музыкальном квесте «У природы нет плохой погоды» 23 марта в 12:00.

Любителей йоги приглашают в парк «Дубрава». Коллектив театральной студии «Большая сцена» ждут жителей и гостей округа на творческое занятие.

Помимо этого, посетители мероприятий смогут покормить птиц: на территории парка для них обустроили четыре кормушки. Горожан просят угощать пернатых только семечками и зерном.

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