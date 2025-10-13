Квесты и спортивные занятия пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

В парках городского округа Лосино-Петровский на предстоящей неделе организуют спортивные и развлекательные мероприятия. Жителей и гостей муниципалитета ждут спортивные тренировки, игры, квесты, мастер-классы, викторины, а также фестиваль «Азбука спорта».

В Свердловском парке 14 октября в 17:00 начнется спортивно-игровая программа. В это же время 16 октября для жителей организуют игры, в 17:20 состоится спортивно-игровая программа, а в 17:40 все желающие проявят свои таланты на мастер-классе по изобразительному искусству.

В субботу, 18 октября, в Свердловском парке пройдет мероприятие «Азбука спорта». Жители посетят тематическую фотозону, фотовыставку, чайную станцию. Любители активного отдыха поучаствуют в общегородской зарядке, легкоатлетическом забеге, в викторине о здоровом питании и семейной игровой программе. Помимо этого, гости парка посетят тематические мастер-классы.

Квест-игра ко Дню отца стартует в Свердловском парке 19 октября в 12:00.

В Лосино-Петровском парке 17 октября в 16:30 начнется игровая программа, в 16:50 пройдет спортивно-игровая программа. В 17:10 гостей ждут настольные игры. Спортивно-игровая программа пройдет в этом же парке и 18 октября в 17:00.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+