Квесты и спортивные занятия пройдут в парках Балашихи на этой неделе

Лето в самом разгаре, и в Балашихе подготовили насыщенную программу для жителей всех возрастов. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в парках на Солнечной и Заречной, в Ольгинском лесопарке, а также в «Пехорке» и Пестовском парке.

В среду, 16 июля, с 10:30 в парке на Солнечной начнется культурная программа. Гостей ждут увлекательный семейный квест, яркий интерактивный спектакль, интеллектуальные игры и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха 15 и 17 июля в 11:40 состоятся спортивные занятия: разминка и общая физическая подготовка.

Спортивная программа в парке «Пехорка» начнется 15 июля в 15:00 с занятий по общей физической подготовке и веселых стартов у сцены. А 16 июля в 14:00 жителей приглашают на тренировку по скандинавской ходьбе, группа стартует от коворкинга. В то же время 17 июля пройдут занятия по скандинавской ходьбе, общей физической подготовке, а также веселые старты. В тот же день, 17 июля, с 14:30 стартует культурная программа: интерактивные игры, интеллектуальные викторины, детская дискотека и выставка.

В среду, 16 июля, в 13:00 парк на Заречной приглашает присоединиться к семейному квесту, интерактивному представлению, интеллектуальной викторине, также у всех желающих будет возможность проявить себя в творчестве.

Любителей спорта ждут в парке «Пехорка лес» у стадиона. В понедельник, 14 июля, в 11:30 там пройдет дыхательная гимнастика, а с 15 по 17 июля в 16:00 — занятия по общей физподготовке. В пятницу, 18 июля, в 10:00 для жителей снова организуют тренировку по дыхательной гимнастике для здоровья и бодрости.

В среду в 13:00 парк на Заречной приглашает на культурную программу. Гостей ждут семейный квест, интерактивное представление, интеллектуальные викторины, у гостей будет возможность проявить себя в творчестве.

Пестовский парк станет настоящим центром активности. Для любителей спорта 16 июля в 09:40 проведут разминку и занятие по общей физической подготовке, 18 июля в 10:20 состоится еще одна тренировка по общей физподготовке. В субботу, 19 июля, в 09:00 стартует забег «5 верст» от амфитеатра. В воскресенье, 20 июля, с 09:00 все желающие смогут зарядиться энергией на уроке по зумбе, а в 10:00 расслабиться на занятии по йоге. Культурная программа ждет гостей 18 июля в 15:30: интерактивные игры, танцы, творческие мастер-классы, интеллектуальная викторина и фотовыставка.