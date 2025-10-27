Квесты и спортивные эстафеты пройдут в парках Лобни с 27 октября по 2 ноября

С 27 октября по 2 ноября в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Так, с 29 октября по 1 ноября в Центральном парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждут творческие мастер-классы и настольные игры.

Любителей спорта приглашают на скандинавскую ходьбу, тренировку по брейку и традиционный забег «Пять верст». Также в парке пройдут ретродискотеки.

Еще 31 октября и 2 ноября в парке «Киово» проведут мастер-классы, игру «Мафия» и спортивные эстафеты.

С 29 октября по 1 ноября в Лобненском лесопарке гостей ждут настольные игры и мастер-класс.

Также здесь пройдет занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке. Оно включает включает отработку послушания, коррекцию нежелательного поведения, обучении трюковым команда и ноузворку (поиск целевого запаха: лаванда, деготь и др). Ограничений по породам нет.