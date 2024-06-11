Квест в доисторическом стиле провели в художественной галерее Лобни

Городская художественная галерея Лобни стала местом проведения квеста и на пару часов превратилась в «пещеру первобытного человека». Под руководством наставника ребята отправились на поиски копий, луков и стрел, сражались с хищниками и узнали много нового о жизни первобытных людей.

Среди участников квеста — ученики школ № 5 и 10, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, а также воспитанники семейного центра. В свое «племя» они с удовольствием приняли главу города Анну Кротову, с которой встречались не раз.

«Анна Владимировна к нам приезжала, подарки дарила. Мы с ней говорили о том, куда поедем, чем будем заниматься. Красивая и добрая», — говорит воспитанник семейного центра Юра Столяров.

Верные ответы на сложные вопросы квеста ребятам помогли найти педагоги и родители. Тамара Гурикова пришла в галерею с внучкой. Отец девочки недавно погиб на СВО и она очень переживает эту потерю. Занимательный квест немного отвлек Машу от горьких мыслей.

Квест «Как пещера стала галереей» входит в развлекательно-познавательный цикл «Культпоход». Его специально разработали для школьников, которые не уехали из города на каникулы.