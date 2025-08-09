Квест-субботник по расчистке берега реки прошел в Коломне

Свыше 120 жителей приняли участие в экологической акции в Коломне. Добровольцы убрали мусор с береговой линии реки Коломенки.

Участниками стали представители администрации городского округа Коломна, депутаты, члены Общественной палаты и активные жители. Их разделили на три команды. Задачей было собрать как можно больше мусора.

Всего удалось собрать около шести кубометров мусора, в том числе стекло, пластмассу, порубочные остатки и старые автопокрышки. Победителем состязаний стала команда под руководством председателя Совета депутатов Николая Братушкова.

«Очень важно с самого детства учить детей ответственности за окружающую среду. Видя, как взрослые заботятся о природе, наши дети вырастут такими же внимательными и ответственными», — сказал Николай Братушков.

Мероприятие провели в рамках экологической акции «Воды России» и президентского проекта «Экология». Его провели при поддержке Министерства экологии Московской области.

«Вода — это источник жизни, символ чистоты и гармонии. Охрана водоемов и поддержание их в чистоте — обязанность каждого из нас», — добавил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Сергей Мороз.