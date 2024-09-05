Спасатели в Химках провели квест в Юрловском лесу

Специалисты службы «ХимСпас» провели первый в области квест по поиску человека. Операцию организовали в Юрловском лесу. Найти заблудившегося помогла служебная собака.

Волонтеры, школьники и инициативные жители округа приняли в поисках человека активное участие. Такой игровой формат учений направлен на развитие логики, координации и способности к слаженной командной работе. Присутствующим также удалось понаблюдать за методами, которые применяются в реальных спасательных операциях, и действиями служебной собаки.

После того, как пропавшего человека удалось найти, сотрудники аварийно-спасательной службы провели для участников квеста специальный инструктаж. Команда рассказала о мерах предосторожности для предотвращения несчастных случаев.

«При содействии администрации муниципалитета и главы городского округа Дмитрия Волошина „ХимСпас“ регулярно проводит тренировки, мастер-классы и уроки для жителей. На них горожанам прививают навыки безопасного поведения, как в лесу, так и в городе, а также делятся знаниями о действиях при возникновении экстренных ситуаций», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Август и сентябрь — те месяцы, на которые приходится пик заблудившихся в лесу людей. Специалисты напоминают, что вызвать помощь потерявшиеся в лесу могут по номеру 01 или 101, либо по телефонам поисково-спасательной службы — 8 (495) 575-85-85 или 8 (495) 575-87-45.

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