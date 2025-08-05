Сегодня 10:54 Квест по правилам дорожного движения прошел в лагере в Раменском округе 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Дети

ГИБДД

Раменское

У правил дорожного движения нет каникул, поэтому для детей, отдыхающих в лагере «Гудвин» в Раменском округе, провели развлекательно-познавательный квест на тему знаний в этой области. Самый большой интерес у ребят вызвала станция с патрульным автомобилем и мотоциклом Госавтоинспекции.

Мероприятие провели региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» совместно с Госавтоинспекцией Подмосковья. Для ребят подготовили 11 станций с самыми важными правилами, где каждая локация представляла новый уровень знаний. Отряды разделились по возрасту, получили маршрутный лист и дорожный дневник

«Для младших у нас проходили мастер-классы по изготовлению световозвращющих элементов, а старшие могли попрактиковаться в очках, которые искажают реальность. Считаем, что такие мероприятия очень важно проводить, особенно в преддверии начала нового учебного года», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Полина Вандровская.

В мероприятии участвовало около 300 детей. Они увлеченно проходили квест и пообещали быть примером для всех у себя во дворе. Победителями испытаний стали две команды старшего и младшего отрядов. Каждый участник получил тематический стикер на телефон, важные знания и незабываемые впечатления от яркого дня лета.